Klima-Blockaden und Aktionismus haben im Kampf gegen den Klimawandel auch Graz erreicht. Doch gerade in Zeiten von Krieg und Energiekrise hat die Debatte darüber, wie weit Klimaschutz gehen darf, eine neue Ebene erreicht. Eine andere Ebene, und zwar jene der Kunst und Dichtung, will ein Team von Grazer Studierenden bzw. Absolventen in die Debatte bringen.