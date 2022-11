Nach Bericht über das "dienstälteste Handy" in Österreich holte 67-jähriger Grazer seinen Schatz hervor – und meldete sich bei der Kleinen Zeitung.

Nein, überhaupt keine Spur davon, dass Wolfgang Drofenigg vor lauter Ärger so vibrierte wie sein leicht ergrautes Handy. Weil der Grazer auch zugibt, dass im Bericht der Kleinen Zeitung vom "ältesten noch genutzten Gerät" in Österreich die Rede war, welches das Forum Mobilkommunikation (FMK) präsentierte – und Drofeniggs Mobiltelefon nicht mehr wirklich in Gebrauch ist. "Aber ich kann es einschalten und es piepst noch", lacht der 67-Jährige.