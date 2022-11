Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu einer Nacktfoto-Affäre an einer Grazer Schule, die Staatsanwaltschaft Graz bestätigt einen Bericht der Kronen Zeitung. Ein Lehrer, der an einem Grazer Gymnasium unterrichtet, soll von minderjährigen Burschen Nacktfotos via Snapchat gefordert haben – und dafür auch Geld bezahlt haben. Nur, die Kinder wussten nicht, dass sie die Fotos ihrem Lehrer schickten. Der Snapchat-Account, an den die Fotos geschickt wurden, lautete auf einen Mädchennamen, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Weiteres sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Aufgekommen ist die Sache, nachdem sich Schüler öffneten und an Vertrauenslehrer in der Schule gewandt haben, woraufhin der Direktor Anzeige erstattete.

Intensive Akutintervention an Schule

Sieben Schulpsychologen stehen derzeit im Akuteinsatz an der Grazer Schule. "Wir führen Kriseninterventionen in allen Schulklassen durch – wir identifizieren die Schüler, die einen höheren Unterstützungsbedarf haben, die direkt involviert sind, die belastet in die Situation hineingehen", so Josef Zollneritsch, Leiter der Schulpsychologie. Noch befinde man sich in einem Work-in-progess, es gehe noch darum, Betroffene darin zu bestärken, sich zu öffnen und "alles an- und auszusprechen. Es geht darum, diese Vertrauensdimension, die hier gebrochen wurde, wieder in den Griff zu bekommen", so Zollneritsch. "Wir arbeiten ganz intensiv, die Dimension können wir noch gar nicht erkennen." Die gesamte Schule sei betroffen: "Es ist ein gesamtsystemisches Problem", erklärt Zollneritsch. An normalen Unterricht sei derzeit nicht zu denken. Auch die Lehrkräfte, die ebenfalls betroffen sind, werden unterstützt - "dann in weiterer Linie auch die Eltern".

Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigt Ermittlungen zur pornografischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a Strafgesetzbuch). Ende letzter Woche fand bei dem Lehrer eine Hausdurchsuchung statt. Sichergestellte Datenträger wurden laut Staatsanwaltschaft noch nicht ausgewertet. Noch sei auch nicht vollständig geklärt, wie viele Opfer es unter den Schülern geben könnte. Der Pädagoge wurde dienstfrei gestellt, für den Lehrer gilt die Unschuldsvermutung.

Die Fotos sollen über den Messengerdienst Snapchat übermittelt worden sein. Mit dieser Form der Übermittlung sind Fotos für den Empfänger nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden lang sichtbar.