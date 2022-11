Die Produktion von Trockenmörtel ist keine triviale Sache. Das Eggersdorfer Unternehmen BTW Plant Solutions errichtete für Baumit in Wittenhorn (nahe Hamburg) die bisher höchste Mischanlage in der 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Mit 62,5 Meter ist der Turm doppelt so hoch wie die alte Anlage. Bauleiter Franz Reicht: „Wir genossen die Inbetriebnahme der Anlage in schwindelerregender Höhe so wie andere eine Fahrt im Wiener Riesenrad.“ Selbiges ist nur 2,25 Meter höher.