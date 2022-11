"Wir wurden in den letzten Monaten gestürmt", zog Jörg Ehtreiber am Dienstag Bilanz. Was sich martialisch anhört, ist für den Geschäftsführer des Grazer Kindermuseums Frida & Fred Grund zur Freude: Nach zwei besucherschwächeren Corona-Jahren ist schon Anfang November klar: 2022 wird ein Jahr der Rekorde.