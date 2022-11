Das ist wirklich kein Job für schwache Männer.“ Das ist die größte Erkenntnis des ersten Tages des Aufnahmetests der Grazer Berufsfeuerwehr. In acht Disziplinen mussten die Bewerber gestern Geschick, Kraft und Ausdauer beweisen. Am Sonntag geht es weiter zum schriftlichen Test und zum Besteigen der Drehleiter. Doch vorher müssen im Schwimmen, Tauchen und Laufen sowie in Kraft- und Koordinationsübungen körperliche Hürden genommen werden. Wir haben die Teilnehmer am ersten Testtag begleitet — und so manche Übung selbst probiert.

Die erste Hürde sind die Bewerbungsvorraussetzungen: Etwa ein Alter zwischen 18 und 28 Jahren und eine Körpergröße zwischen 170 und 210 Zentimeter. 32 Männer haben diese erfüllt.

27 stellen sich nun wirklich in der Schwimmhalle der HIB Liebenau der Prüfung. Noch 2016 kamen 82 Teilnehmer, in den letzten Jahren reduzierte sich die Zahl auf 30 bis 40. „Jetzt schreiben wir eben in kürzeren Abständen neu aus“, erzählt Feuerwehr-Sprecher Thomas Schmallegger. Wer eine einzige Übung nicht schafft, scheidet aus. „Im Berufsalltag müssen die Feuerwehrmänner es auch schaffen.“

Als erstes wird geschwommen: 100 Meter in zwei Minuten und 20 Sekunden. Die ersten drei Kandidaten ziehen ihre Längen erfolgreich, einer warnt aus dem Wasser steigend: „So ohne ist das nicht!“ Das möchte der Autor dieser Zeilen überprüfen. Die ersten zwei Längen gingen gut, doch nach zwei Minuten und 33 Sekunden bin ich fertig. So schnell kann der Test vorüber sein. Für drei tatsächliche Bewerber ist ebenfalls Schluss, einer gibt schon nach eineinhalb Längen auf.

Nach dem erfolgreichen 15-Meter-Tauchen, geht es ins Askö-Stadion nach Eggenberg. An den zwölf Liegestütz, den Koordinationsübungen und dem Laufen scheitert niemand. Nun folgen die gefürchtetsten Übungen: Bei der Dummy-Rettung muss eine 75 Kilo schwere Puppe in einer Minute 66 Meter weit gezogen werden. Die meisten greifen ihr unter die Schultern und schleifen sie. Bewerber Benedikt Mund (18) erklärt: „Wenn man sie von der Seite nimmt, drückt sie ins Bein, wenn man rückwärts geht, schmerzen die Waden.“

Trotzdem hat es jeder geschafft. Die Stärksten nehmen die Puppe über die Schulter und laufen mit 75 Kilo am Rücken. Der Beste schafft es in 23 Sekunden.

Andere müssen härter kämpfen, die jungen Männer unterstützen einander: „Komm, zieh es durch! Gas geben! Du schaffst das!“ schreien sie sich zu. Für den Autor war nach gut 36 Metern Schluss — und für drei Bewerber ebenfalls.

Jetzt nur noch ein Gegner, der Beugehang. 45 Sekunden muss man in einer Klimmzug-Position verweilen, das Kinn über der Stange. Es ist die erste Übung, die der Autor schafft, doch für sechs Bewerber endet die Reise hier. Auch für Benedikt Mund, der nach 35 Sekunden scheitert. Doch Mund, der sich bereits bei der FF Lieboch engagiert, will beim nächsten Aufnahmetest wiederkommen: „Ich bleibe bei meinem Ziel.“

Für die 15 erfolgreichen Männer geht es am Sonntag um mathematische, sprachliche und logische Fähigkeiten. Zum Abschluss muss die Spitze einer Drehleiter in zwei Minuten erreicht werden. Fazit: Die Feuerwehrmänner von morgen müssen ganz schön athletisch sein.