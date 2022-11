Der schreckliche Vorfall passierte am Vormittag: Gegen 9.45 Uhr wollte ein 36-jähriger Grazer mit seinen beiden Kindern mit dem Pkw von Zuhause wegfahren. Während die Mutter die Kinder dafür noch ankleidete, wollte der Vater den Pkw bereits abfahrbereit vor dem Haus reversieren.

"Dabei dürfte der zweijährige Sohn unbemerkt aus dem Haus auf den Parkplatz gegangen sein und wurde vom rechten Vorderreifen des Pkw überrollt. Das Kind war beim Eintreffen der Rettungskräfte noch bei Bewusstein", so Kontrollinspektor Christoph Grill über den Hergang zur Kleinen Zeitung. Zwischen Parkplatz und Haus befindet sich auch noch ein Zaun mit einem Tor.

Der Bub wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Notarzt in das LKH Graz gebracht. "Der Bub ist noch immer intensivpflichtig und in Lebensgefahr", hieß es am Sonntag aus dem Spital.

Die Familie wird nach dem tragischen Unfall vom Kriseninterventionsteam betreut. Ein routinemäßig durchgeführter Alkotest beim Vater verlief laut Polizei negativ.