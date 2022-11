Karten spielen mit der netten einsamen Frau von nebenan? Betagten Herrschaften in betreuten Wohnungen die Zeitung vorlesen und mit ihnen über frühere und heutige Zeiten plaudern? Oder dem freundlichen Mann aus dem Pflegeheim das Handy einrichten? All dies und viel mehr führen Jugendliche in Graz und anderen Gemeinden im Rahmen von „Points4Action“ durch.