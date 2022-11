Graz mag die wilden Kerle weitgehend ausbremsen, ruhen tun sie deshalb aber nicht. In Gössendorf startet im Bezirk Graz-Umgebung am Samstag ein höllisches Treiben, das bis in die Adventzeit reicht. Nach einer zweijährigen Pause treffen sich ab 16 Uhr rund 300 Perchten zum Stelldichein in der Sportplatzstraße. Das Spektakel ist schaurig schön, soll aber auch für Spannung sorgen. Der Hinweis „sicherer Kinderbereich vorhanden“ impliziert, dass Erwachsene wachsam sein sollten.