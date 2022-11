Der 50-Jährige und seine 39-jährige Lebensgefährtin, sie leben beide in Graz, gerieten am Dienstag an einer Bushaltestelle am Grazer Hauptbahnhof in Streit. Offenbar aufgrund seiner Eifersucht versetzte der 50-Jährige seiner Lebensgefährtin mehrere Faustschläge ins Gesicht und bedrohte sie vor Zeugen mit dem Umbringen. Dabei wurde die 39-Jährige auch leicht verletzt.