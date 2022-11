In der Linzer Innenstadt ist es letzte Nacht bei Halloween-Ausschreitungen gekommen. Rund 200 gewaltbereite Männer haben Passanten und danach auch die Polizei attackiert, berichtete Ö3 in der Früh. Vom Grazer Partyvolk bekam man zum Glück vor allem die heitere Seite des anglo-amerikanischen Fest-Imports mit keltischen Wurzeln zu sehen: Am Abend waren rund ums Univiertel und in der Innenstadt viele junge Leute in noch mehr kreativen Gruselverkleidungen bei bester Stimmung unterwegs. Unser Fotograf Benjamin Gasser lichtete die tollsten Kostümierungen in Propeller, Revolution, Monkeys und Kottulinsky ab. So schön gruselig feierte das Univiertel: