Um 2.26 Uhr wurden sie alarmiert, um 2.10 Uhr konnten die Feuerwehren Friesach/Wörth und Deutschfeistritz den Einsatz beenden – möglich machte das die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag. In der Zeit war es zu einem Autounfall auf der A-9-Phyrnautobahn beim Autobahnknoten Deutschfeistritz gekommen. Ein Pkw war bei der Fahrbahnüberführung im Baustellenbereich frontal gegen die rechte Betonleitwand geprallt, ehe er schwer beschädigt an der linken Betonleitwand zum Stehen kam, so berichten es die Feuerwehren.