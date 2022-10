In der FPÖ von Stadt und Land ist Feuer am Dach, seit der Landesparteivorstand rund um Obmann Mario Kunasek - im Bemühen für Ruhe und Ordnung zu sorgen - Serienausschlüsse der Grazer Parteiführung und fast aller blauen Gemeinderäte durchgezogen hat. Der jüngste Ausschluss traf - wie berichtet - Straßgangs Bezirksobmann Oliver Leitner. Dieser hatte angekündigt, er wolle sich um das Amt des Stadtparteichefs bemühen und sich dann darum bemühen, Stadträtin Claudia Schönbacher Klubchef Alexis Pascuttini und die anderen wieder in die Partei aufzunehmen. Gleichzeitig ließ Leitner kein gutes Haar an Kunasek, der die Kontrolle verloren und alle jene rausgeworfen habe, die für die Aufklärung des blauen Finanzskandals unter Ex-Obmann Mario Eustacchio eingetreten seien. Er kritisierte auch, dass Kunasek sich "versteckt" und mit den Grazer Funktionären nur über Aussendungen kommuniziert habe. Rund eine halbe Stunde, nachdem die Kleine Zeitung am Donnerstag darüber online berichtet hatte, war er auch schon aus der Partei ausgeschlossen.