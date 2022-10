Hell leuchtende Bildschirme, so weit das Auge reicht. Daneben Computer, die in allen Neonfarben strahlen. Und davor konzentrierte Blicke. Späht man durch die Sitzreihen, sieht man die "Zocker" fokussiert Ego-Shooter, Fußballsimulationen oder Autorennen spielen. Manchmal starren nur zwei Augen auf den Monitor, vereinzelt sind es auch zehn. Weit entfernt hört man ein lautes "Ja, Mann". Neben den gemütlichen Games kann es auch ordentlich zur Sache bei der größten LAN-Party der Steiermark, der "VulkanLAN".

In der Messe Graz finden sich am Wochenende über 700 Gamer zusammen, um gemeinsam oder auch gegeneinander „Videospiele“ zu spielen. Ein Bild, das für Außenstehende nur schwer vorstellbar ist. Das gilt auch für die Großeltern von Simon Dirnbauer. Der Südoststeirer ist seit 2015 regelmäßig auf der "VulkanLAN". Oma und Opa musste er trotzdem erst erklären, was das denn genau ist. Eine Beschreibung, die für ihn das Event gut zusammenfasst: "Es ist wie ein Buschenschank mit Computerspielen", sagt er. Eine Brettljause kann man zwar nicht bestellen, aber für die Gaming-Community ist die "VulkanLAN" eine der wichtigsten Zusammenkünfte und das schon seit Jahren.

"Voll cool hier"

Seit 1999 organisiert Kurt Mauerhofer mit seinen Vereinskollegen das Event. Zu Beginn noch mit riesigen Röhrenbildschirmen, altmodischer Vernetzung und einer Handvoll Leuten. Dieses Wochenende sorgen zehn Kilometer Netzwerkkabel dafür, dass über 700 Computer-Gamer störungsfrei mit- und gegeneinander spielen können. "Das Internet hat die LAN-Partys in den frühen 2000ern ein wenig nach hinten gedrängt", sagt Mauerhofer. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Organisatoren aufgehört haben. Die VulkanLAN ist geblieben und hat sich als "Underdog etabliert", so Mauerhofer. Im Vorjahr gab es ein gelungenes Jubiläum. "Es sind wenig neue Gruppen hinzugekommen, aber die vorhandenen Gruppen sind größer geworden", sagt Mitorganisator Thomas Rossmann.

Wie auch die Gruppe von Simon Dirnbauer. Er und "Clan-Kollege" Michael Matzer kommen gerade zurück zu ihren Plätzen. Für Matzer ist es die Premiere, der 23-Jährige wurde aber schon in den Bann der "VulkanLAN" gezogen. "Es ist voll cool hier und besser, als allein zu Hause zu spielen", sagt er.

Die Anreise der beiden war im Vergleich zu jener von Nino Celec relativ kurz. Er ist mit seinen Freunden extra aus Slowenien angereist und ist schon zum dritten Mal dabei. Seine Freundesgruppe hat sich extra den Freitag für den "Gaming-Urlaub" freigenommen. Die LAN-Party ist für ihn ein Highlight, vor allem wegen der Gemeinschaft. "Man spürt die Community so richtig", sagt er.

Veranstalter: Strom würde auch so verbraucht werden

Wo viel gespielt wird, fließt auch viel Strom. Dass die Rechnerleistung eine beachtliche Summe Energie verbraucht, ist den Organisatoren in Zeiten wie diesen bewusst. Jedoch wäre das auch ohne die "VulkanLAN" der Fall, so die Einschätzung von Thomas Rossmann: "Wenn die Leute nicht bei uns sitzen, spielen sie eben zu Hause", sagt er. Auf der anderen Seite sparen sich die Organisatoren die Heizkosten, die Computer spenden genug Wärme.

Trotz des Erfolges ist es noch unklar, ob es wieder eine VulkanLAN in der Messe geben wird. "Wir warten den Sonntag ab, schlafen ein paar Nächte drüber und entscheiden dann", sagt Mitorganisator Rossmann. Falls sie noch mal in die Messe kommen würden, stünde wieder die Gemeinschaft im Vordergrund. "Wir leben die LAN. Das weiß die Community zu schätzen", so Rossmann.

Matzer und Dirnbauer sind in der Zwischenzeit wieder bereit zu spielen. Ob sie wiederkommen würden? "Ja, es ist einfach voll geschmeidig hier", sagen sie.