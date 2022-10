Auto krachte in Operncafé-Gastgarten: "Stehen unter Schock"

Am Grazer Opernring kam am Samstag ein Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum, unmittelbar vor dem Gastgarten des beliebten Operncafés. Eine 53-Jährige, die am Gehsteig unterwegs war, wurde erfasst und schwer verletzt.