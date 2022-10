Auto aus Hochzeitskonvoi krachte in Baum vor Gastgarten des Operncafés

Am Grazer Opernring kam am Samstag ein Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum, unmittelbar vor dem Gastgarten des beliebten Operncafés. Eine 53-Jährige, die am Gehsteig unterwegs war, wurde erfasst und schwer verletzt.