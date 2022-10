Ein 15-Jähriger Syrer ist in der Nacht auf Samstag im Grazer Bezirk Lend von zwei anderen Jugendlichen (16 bzw. 15 Jahre alt) mit Fäusten attackiert und mit einem Messer bedroht worden. Der Bursch wurde dabei leicht verletzt, hatte aber zuvor seinerseits die Angreifer mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht. Alle drei wurden wenig später von der Polizei ausgeforscht. Sie werden angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte.

Zwischen einem 16-Jährigen und einem 15-Jährigen, beide in Graz wohnhafte syrische Staatsbürger, war es gegen 22.00 Uhr zu einem lautstarken Streit gekommen. In diesen hatte sich ein 15-jähriger in Graz wohnhafter Slowake eingemischt. Dieser schlug mit den Fäusten mehrmals auf den jüngeren der beiden Syrer ein. Zudem soll der Slowake ihn mit einem Klappmesser gefährlich bedroht zu haben. Das Opfer hatte seinerseits die beiden Angreifer mit einer abgebrochenen Glasflasche gefährlich bedroht, wie die Polizei bekannt gab.