Das kleine Dorf Hostice hat ein Problem: 95 Prozent der Bevölkerung des slowakischen 1000-Seelen-Orts sind arbeitslos. Gerade die Roma-Bevölkerung hat aufgrund von Diskriminierung Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Viele der Familienväter fahren seit Jahrzehnten nach Österreich, um zu betteln. In Graz haben sie in den VinziWerken von "Armenpfarrer" Wolfgang Pucher Hilfe und Unterkunft gefunden.

"Fast jede Familie in Hostice musste einmal im Monat hungern", erzählt Pucher. Im Bett liegend kam ihm in einer Nacht die Idee: "Wir könnten doch in dem Dorf Nudeln produzieren, damit die Leute Arbeit haben." Das Problem: "Von Nudelverarbeitung hatte ich keine Ahnung." Eine Mitarbeiterin bei den VinziWerken machte dann eine private Nudelproduzentin aus Kirchberg an der Raab ausfindig.

Frauen erhalten 50 Prozent der Einnahmen

2007 startete die Produktion, seither haben die Roma-Frauen in der Slowakei 150.000 Packungen VinziPasta hergestellt. Verkauft werden die Band- und Suppennudeln in den VinziWerken und bei Spar-Märkten in Graz und Umgebung. Stellvertretende Koordinatorin der VinziWerke Österreich, Nicola Baloch, erklärt: "Die Frauen erhalten über 50 Prozent der Einnahmen, also pro Packung etwa einen Euro." Die meisten der aktuell 14 beschäftigten Frauen stellen rund zehn Packungen pro Tag her, im Monat bedeutet das einen Verdienst von etwa 300 Euro.



Eine Summe, die einen Unterschied macht, wie Hermina Berki aus Hostice erzählt: "Die VinziPasta ist für uns alles!" Nur durch ihren Zuverdienst kann sich ihre Familie Heizholz, Strom und Essen leisten, die 220 Euro Sozialhilfe reichen nicht aus. Ihre Schwester kann sich durch ihre Arbeit bei der VinziPasta erstmals Schulbücher und den Schulbus für ihren Sohn leisten: "Sonst würde er nicht in die Schule gehen." Baloch erläutert den Vorteil der Vinzipasta: "Die Frauen müssen nicht mehr ins Ausland fahren, um zu betteln, sondern können für ihre Familien zu Hause da sein." Pfarrer Wolfgang Pucher betont zum Abschluss: "Das ist nicht nur ein soziales Projekt, die handgemachten Nudeln schmecken auch super!"