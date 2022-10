Vier Festnahmen in Graz

Opfer (17) führte Polizei mit Handyortung zu jungen Räubern

Jugendlicher war in Grazer Lokal ausgeraubt worden. Tags darauf ortete er sein geraubtes Handy am Hauptbahnhof und alarmierte die Polizei. Jetzt sitzen alle vier Verdächtigen in Haft.