Das Unheil nahm im Vorjahr am Wochenende vor Allerheiligen seinen Lauf. Drei junge Grazer, 22, 23 und 27 Jahre alt, die aus Bosnien und Slowenien stammten, waren Samstagnacht gegen 2.45 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Puntigam unterwegs. Höchstwahrscheinlich "aufgrund weit überhöhter Geschwindigkeit", wie die Polizei in ihrem Unfallbericht am nächsten Tag zu Protokoll geben sollte, brach der Wagen kurz vor der Puntigamer Brücke aus, raste über den Gehsteig, krachte durch ein massives Holzgeländer vor der Böschung, flog parallel zur Brücke 50 Meter durch die Luft und landete dann auf der Mittelinsel des Brückenpfeilers auf dem Dach. Dann schlitterte das Unfallwrack in die Mur. Die Einsatzkräfte schilderten uns die Lage am nächsten Tag im Videointerview: