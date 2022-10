In der Nacht auf Sonntag wurden in der Nähe der „Eustacchio-Gründe“ drei Kaninchen gestohlen. Ein Tier ist nun tot aufgefunden worden.

Bei der Parkanlage der "Eustacchio-Gründe" wurde am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ein totes Kaninchen gefunden. Es liegt der Verdacht der Tierquälerei vor. Das tote und zwei weitere Kaninchen wurden in der Nacht auf Sonntag (17 bis 9 Uhr) in unmittelbarer Nähe des Fundortes gestohlen, bestätigen die Einsatzkräfte.

Anzeige wegen gestohlenen Kaninchen

Noch während der ersten Ermittlungen langte eine Anzeige bei der Polizei ein. Drei Kaninchen wären in der Nähe der „Eustacchio-Gründe“ aus einem Gehege eines Grundstückes gestohlen worden.

Die Ermittler vermuteten einen Tatzusammenhang. Eine Tierärztin bestätigte den Verdacht. Dem Tier wurden demnach mit einem scharfen Gegenstand tödliche Verletzungen zugezogen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 133.