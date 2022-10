Bislang blieb es bei der „Kostprobe“ und der zurückhaltenden Ankündigung, die Bäckerei Sorger werde mitten in Graz eine neue Filiale eröffnen.

Nun tischt Albin Sorger-Domenigg der Kleinen Zeitung das volle Menü auf: „Wir mieten uns ab Frühjahr 2023 in den Pavillon bei der Radetzkybrücke ein.“ Einst für Blumen genützt, residiert im Pavillon längst die Firma Teppiche Wittenhagen.

Erster Blick auf den revitalisierten Pavillon © SORGER

Das wird bis April 2023 so bleiben, betont Meicl Wittenhagen, dann wechselt er mit Verkauf wie Reinigung von geknüpften Kunstwerken in die Wiener Straße – und überlässt den Pavillon Sorger. Albin Sorger will diesen "behutsam revitalisieren" und samt Gastgarten zum Park hin ausstatten.