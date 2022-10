Jedes Grundstück ist individuell, Pluspunkte wie eine umwerfende Aussicht oder ein unverbaubarer Blick schlagen sich natürlich auf den Preis nieder, den Häuslbauer zu berappen haben. Und doch lässt sich aus Verkäufen und Angeboten ein Durchschnittswert für Gemeinden berechnen.*

Wieviel kosten die günstigsten Baugründe, wie hoch gehen die Preise hinauf? Rechnungen, die die Experten von IKLUP Immobilienkultur GmbH, Raiffeisen Immobilien, S Real Immobilien, RE/MAX und Strobl Bau angestellt haben, ergeben für die Gemeinden rund um Graz folgendes Bild:

Südlich von Graz

In St. Marein starten die durchschnittlichen Preise für den Quadratmeter eines aufgeschlossenen Grundstücks bei 40 Euro. Dort sind demnach die günstigsten Grundstücke in Graz-Umgebung-Süd zu findent. Zu den günstigeren Orten zählen außerdem Nestelbach und Wundschuh, wo Grundstücke ab 60 Euro pro Quadratmeter zu bekommen sind.

Am weitesten hinauf gehen die Preise in den Gemeinden südlich von Graz in Seiersberg-Pirka (320 Euro), Hart bei Graz (270 Euro) sowie Premstätten, Gössendorf und Raaba-Grambach (bis 260 Euro).

Nördlich von Graz

Ein günstigeres Pflaster ist nördlich von Graz die Gemeinde Stiwoll. Dort starten die Preise bei 30 Euro pro Quadratmeter. Ebenfalls günstiger: Übelbach, Semriach, St. Bartholomä und St.Oswald/Plankenwarth. Hier wird man ab 50 Euro fündig.

Besonders hoch hinauf gehen die Preise in Stattegg (bis 350 Euro), Gratwein-Straßengel (bis 320 Euro) und Thal (bis 300 Euro)

*Bei den angegebenen Preisspannen handelt es sich um Durchschnittswerte aufgeschlossener Grundstücke in der Region.

Quellen:IKLUP Immobilienkultur GmbH, Raiffeisen Immobilien, S Real Immobilie, RE/MAX und Strobl Bau