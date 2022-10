Ihre täglichen Einsätze absolvieren die Mitglieder der Berufsfeuerwehr Graz natürlich in "ordentlicher" Adjustierung. Einen Teil ihrer Ausrüstung ließen 14 aktive Feuerwehrmänner im Alter von 24 bis 54 Jahren aus besonderem Anlass heuer im Herbst allerdings im Spind.

Wie schon in den letzten Jahren stand das Shooting für den Firemen-Kalender an. Bizeps und Sixpack wollten da nicht versteckt werden. Fotografiert wurde im Grazer Stadtgebiet, in der Oper genauso wie im Augarten.

Ein Teil der Einnahmen wird gespendet

Ergebnis des Shootings: Ein Kalender für das Jahr 2023 mit Bildern auf denen die Models nicht mit nackter Haut geizen. Hinter der Aktion steht einmal mehr der "Sport- und Kulturverein der Feuerwehr der Stadt Graz".

Den Beteiligten geht dabei nicht nur darum, fotografisch zu dokumentieren, wie gut trainiert sie sind, sondern auch um die gute Sache. Ein Teil der Einnahmen wird, wie schon in den letzten Jahren gespendet.

Erhältlich ist der Kalender auf allen Wachen der Berufsfeuerwehr Graz. Bestellt werden kann er darüber hinaus per Mail an firemen.graz@gmx.at

Der Kalender kostet 20 Euro, die Versandkosten für bis zu drei Stück betragen 5 Euro.