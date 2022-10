Im Steireranzug und mit breitem Lächeln tritt Christian Wehrschütz vor das applaudierende Publikum. Der Osteuropa-Korrespondent der Kleinen Zeitung winkt nicht nur wahllos in die Menge, denn unter den Gästen erkennt er Weggefährten aus der Jugend. Wie es nach Monaten im Kriegsgebiet zu dem nostalgischen Wiedersehen kommt? Wehrschütz präsentiert sein neues Buch über das Journalistenleben – und das just in seiner alten Schule, dem Gymnasium Kirchengasse.

Zur Begrüßung hat Direktorin Daniela Kober eine besondere Überraschung für den früheren Schüler (Matura 1980) mitgebracht: Ehemalige Lehrer und Mitschüler wurden eingeladen, Wehrschütz begrüßt sie herzlich, an einen Lehrer gewandt witzelt er: "Es war fürchterlich, aber ich freue mich trotzdem!" Einem anderen gesteht er: "Die Zeichnungs-Hausaufgaben hat alle mein Vater gemacht."

Warum die "Frechheit siegt"

Auch Wehrschütz hat ein Geschenk mitgebracht: "Als wir in der siebenten Klasse waren, haben wir den Faust auf unsere Lehrer umgedichtet." Einer der Charaktere des Kirchengasse-Fausts ist der gefürchtete Mathe-Professor Moritz, passend dazu heißt es: "Und Neun ist Eins / Und Zehn ist Keins / Das ist das Moritz-Einmal-Eins!"

Wehrschütz winkte alten Lehrern und Mitschülern © Benjamin Gasser

Thomas Götz, früherer stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung, führt durch den Abend. Götz fragt, welche Lektion aus der Schule ihn für den Journalismus vorbereitet hat. Die lakonische Antwort: "Frechheit siegt!" Worauf er anspielt? "In der fünften Klasse haben wir in Religion mit deutschen Krachern geworfen. Meine Mutter hat sie für mich gekauft – ich war noch zu jung. Den Verwendungszweck hat sie nicht hinterfragt." Der Direktor habe die Klasse dafür "massiv kritisiert", wie Wehrschütz spitzbübisch lächelnd berichtet. Als der Klassenvorstand fragte, wer der Schuldige sei, meldete sich Klassensprecher Wehrschütz: "Ich nehme die Verantwortung auf mich." Der Klassenvorstand antwortete: "Wehrschütz, du würdest das nie tun."

Handy dem Bischof in die Hand gedrückt

Im Publikum sitzt auch Bischof Wilhelm Krautwaschl, Wehrschütz freut sich und erzählt, "wie man mit geistlichem Beistand Beiträge macht": Als er im Auto mit Erzbischof Franz Lackner unterwegs war, wollte gleichzeitig die ZiB-1 unbedingt einen Live-Einstieg mit Wehrschütz. "Da hatte ich die Wahl, das Handy dem Erzbischof oder seinem Fahrer zum Filmen zu geben. Ich habe mich wegen er beruflichen Qualifikation für den Bischof entschieden: Wenn er die Monstranz ruhig halten kann, kann er sicher auch das Handy ruhig halten."

Zum Abschluss will ein junges Mädchen wissen: "Wie war Ihr Notendurchschnitt?" Wehrschütz rapportiert grinsend: "Bei der Matura hatte ich einen Vorzug!"