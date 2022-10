Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad ist am Freitagvormittag in Graz-St. Peter der Radfahrer (85) lebensgefährlich verletzt worden.

Radfahrer und Pkw-Lenker - ein 32-jähriger Mann aus Slowenien waren auf der Plüddemanngasse in dieselbe Richtung unterwegs - der Lkw hinter dem Fahrrad. An der Kreuzung Plüddemanngasse und Schörgelgasse wollte der LKW-Lenker den Fahrradfahrer überholen, so berichtet die Polizei.

Genau in dem Moment gab der Radfahrer laut Zeugen ein Handzeichen und lenkte nach links. Es kam zur Kollision mit dem Lkw. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Radfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.