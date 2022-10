"Wow, wow, wow, amazing", gibt sich David Hasselhoff erfreut über die Anzahl von Journalisten (und ein paar Neugierigen, die sich hineingeschummelt haben), die ihn am Mittwoch in der Skybar des Schlossbergrestaurants in Graz mit Kameras und Handys erwarten.

1987 spielte der Ex-Serienstar („Baywatch“, „Knight Rider“) und Sänger („Looking for Freedom“) das erste Mal in Österreich, 2023 kehrt er im Zuge seiner „Party Your Hasselhoff“-Tournee zurück auf die heimischen Bühnen.