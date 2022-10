Waren es Jasmin und Anna? Oder Gerhard und Kevin und 50 weitere Studenten? Wer genau dahintersteckt, ist nicht bekannt - Faktum ist, dass 52 Personen mit einem frischen Hauptwohnsitz in Graz der Landeshauptstadt zu einem neuen Rekord verholfen haben. Denn mit exakt 300.052 Einwohnerinnen und Einwohnern hat Graz erstmals die 300.000er-Marke überschritten.

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) jubelt einerseits über diesen Meilenstein und zeigt sich über die "Attraktivität der Landeshauptstadt als Wohn-, Arbeits- und Studienort" erfreut - zugleich aber erinnert Kahr Bund und Land an "die Benachteiligung von Graz bei den Ertragsanteilen". Denn obwohl die Murmetropole mit Abstand die größte Stadt in der Region sei, Tausenden Menschen (die täglich ein- und auspendeln) eine Arbeitsplatz biete und 10.000 Betriebe, acht Hochschulen und eine gewaltige Spitals- und Gesundheitsinfrastruktur auf Lager habe, könne man dies im sogenannten "Finanzausgleich" nicht in bare Münze eintauschen. "Ich möchte deshalb das erfreuliche Datum zum Anlass nehmen, Bund und Land wieder daran zu erinnern, dass es beim Finanzausgleich zu einer Gleichstellung für die Stadt Graz kommen muss", betont Kahr am Mittwoch.