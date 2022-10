Wenn beim Pressetermin spontan eine junge Dame gebeten wird, schnell mal einen Spagat zu machen, damit das Foto "nicht so langweilig" wird, dann geht es nicht nur ziemlich sportlich zu. Sondern es wird auch auf höchstem Niveau getanzt, wie eine Gruppe vom Tanzsportclub The One im MP09 in Graz unter Beweis stellte. Die Tänzerinnen und (nur ein) Tänzer rührten die Werbetrommel für die Weltmeisterschaft im Hip Hop, Streetdance und Breaking, die von 26. bis 30. Oktober in der Grazer Stadthalle über die Bühne geht.

WM der Rekorde

Mit rund 4300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird es eine WM der Rekorde, wie Organisator Klaus Höllbacher sagt: "2016 hatten wir knapp 3000 Teilnehmer, und in den letzten zwei Jahren hat der Tanzsport durch die Pandemie Tänzer verloren - umso mehr freut es mich, dass wir nun Rekorde brechen." Mit diesem Andrang habe er nicht gerechnet. 28 Nationen wollen nächste Woche in Graz dabei sein, bei manchen - wie etwa der Mongolei - gibt es derzeit noch Schwierigkeiten mit den Visa zu überwinden. Die stärkste Abordnung wird Slowenien noch vor Deutschland und Österreich stellen.

Besonders stolz ist man auch darauf, dass die Veranstaltung auch eine inklusive wird: "Es können sowohl Menschen mit geistiger als auch mit körperlicher Beeinträchtigung teilnehmen", sagt Höllbacher. Auch Mimi Sagmeister vom Tanzsportclub The One, der das Event gemeinsam mit der IDO (International Dance Organisation) um Vizepräsident Höllbacher veranstaltet, freut sich über die gelebte Vielfalt: "Es ist uns wichtig zu zeigen, dass die Begeisterung am Tanzen keine Grenzen kennt. Unsere Jüngsten sind gerade erst drei Jahre alt!"

Motto "The Beat is now"

Das Event steht unter dem Motto "The Beat is now": "Der Beat gehört natürlich zur Musik, er steht aber auch für unseren Herzschlag - und natürlich geht es bei einer WM auch darum, dass wir auf der Bühne besser sein wollen und die anderen schlagen", sagt Sagmeister.

Ein Event dieser Dimension spielt freilich auch touristisch eine große Rolle, wie Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz betont: "Das bringt uns nicht nur sehr viele Nächtigungen, die internationalen Gäste kommen aus der ganzen Welt - und erzählen dann dort als Botschafter von Graz."

Das Großevent soll aber auch als Wegweiser für die Zukunft fungieren: Kämpft doch die IDO seit Jahren darum, das Hip Hop als Tanzsport anerkannt wird. "Mit der Anerkennung von Breaking als olympische Disziplin ist schon ein großes Stück Arbeit getan, aber am Ziel sind wir noch lange nicht", so Höllbacher, der nicht nur Vizepräsident der IDO ist sondern auch Präsident des österreichischen Turnieramts für Freizeittänze (ÖTF) und des Urban Dance Verband Österreich (UDVÖ). Wettbewerbe wie dieser, insbesondere in dieser Größenordnung, würden jedenfalls ein wichtiges Zeichen in die richtige Richtung setzen.

In Graz geht bald die Post ab: Die Infos zum Event

Es soll in jeder Hinsicht ein Event zum Niederknien werden: Nach den vergangenen Pandemiejahren, die gerade jungen Menschen sehr viel abverlangt hat, kann nun – gemeinsam – wieder die Post abgehen. Auch in der Grazer Stadthalle, wenn dort von 26. bis 30. Oktober die Streetdance-Weltmeisterschaft über die Bühne geht. Mit mehr als 4000 Tänzerinnen und Tänzern aus 28 Nationen.

Auf dem Programm stehen sogenannte "Battles" in den Disziplinen Hip-Hop, Popping und Breaking. Letzteres ist gleichsam die Urbezeichnung für jenen Tanzstil, den Medien später der Einfachheit halber und wohl zum besseren Verständnis als "Breakdance" bezeichnet haben. Und Popping? Hmmm ... ganz eigener Stil ... robotermäßig ... am besten das Video ansehen!

Tickets für das Event unter dem Motto "The beat is now", das von "dietanzschule – Dr. Klaus Höllbacher" sowie TSC The One organisiert wird, sind unter www.thebeatisnow.at/tickets sowie auf Ö-Ticket und anderen gängigen Plattformen erhältlich. Mitglieder des Kleine-Zeitung-Vorteilsclubs bekommen eine "2 für 1"-Ermäßigung auf Tageskarten und 5-Tages-Tickets (begrenztes Kontingent). Die Karten sind in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.