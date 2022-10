Es soll in jeder Hinsicht ein Event zum Niederknien werden: Nach den vergangenen Pandemiejahren, die gerade jungen Menschen sehr viel abverlangt hat, kann nun – gemeinsam – wieder die Post abgehen. Auch in der Grazer Stadthalle, wenn dort von 26. bis 30. Oktober die Streetdance-Weltmeisterschaft über die Bühne geht. Mit mehr als 4000 Tänzerinnen und Tänzern aus 28 Nationen.

Auf dem Programm stehen sogenannte "Battles" in den Disziplinen Hip-Hop, Popping und Breaking. Letzteres ist gleichsam die Urbezeichnung für jenen Tanzstil, den Medien später der Einfachheit halber und wohl zum besseren Verständnis als "Breakdance" bezeichnet haben. Und Popping? Hmmm ... ganz eigener Stil ... robotermäßig ... am besten das Video ansehen!

Tickets für das Event unter dem Motto "The beat is now", das von "dietanzschule – Dr. Klaus Höllbacher" sowie TSC The One organisiert wird, sind unter www.thebeatisnow.at/tickets sowie auf Ö-Ticket und anderen gängigen Plattformen erhältlich. Mitglieder des Kleine-Zeitung-Vorteilsclubs bekommen eine "2 für 1"-Ermäßigung auf Tageskarten und 5-Tages-Tickets (begrenztes Kontingent). Die Karten sind in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.