Der erste Eindruck: viel Beton. Die siebenstöckige Wohnanlage in der Waagner-Biro-Straße 63-65 ist wohl das, was Altstadtliebhaber gern als Wohnblock bezeichnen. Was einem verborgen bleibt, wenn man nur vorbeigeht: Ein großer grüner Innenhof mit Spielgeräten und Hochbeeten, wo das letzte Gemüse der Saison geerntet wird.