Während in Wien zuletzt diskutiert wurde, ob der "Wiener Eistraum" in Zeiten der Energiekrise stattfinden kann, ist es in Graz fix: Bei der "Winterwelt" können auch heuer Kurvenflitzer ihre Runden am Eis ziehen, und das ab 15. November. Der größte Grazer Eislaufplatz wird heuer zum zweiten Mal beim Landessportzentrum aufgebaut, 2.500 Quadratmeter blank poliertes Eis werden am Areal der Landesturnhalle den Grazerinnen und Grazern zur Verfügung stehen. Die Saison 2022/23 endet am 29. Jänner 2023. Bis dahin werden aktuell noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

Die Veranstalter rund um Wolfgang Mally (FSM Veranstaltungen GmbH) mussten wie berichtet eine Verdoppelung der Energiekosten einkalkulieren, eine geringfügige Erhöhung der Eintrittspreise ist notwendig. Dazu verzichtet man auf die Videowall und setzt auf effizientere Kühlaggregate für das Eis.

Gratis Eintritt für Frauenhaus-Bewohnerinnen, Vergünstigung für SozialCard-Besitzer

Neben dem Schlittschuhverleih gibt es wieder die Möglichkeit, eine Eisfläche für Eishockeymatches, Eisstockturniere aber auch für Feiern zu mieten - und auch Schulen und Kindergarten können ihren Turnunterricht wieder auf die Eisfläche verlegen.

Auch Angebote für sozial schwächer Gestellte gibt es wieder - SozialCard-Besitzerinnen und -Besitzer können unter Vorlage ihrer Karte zu einem vergünstigten Tarif Eislaufen, dazu können sie Schlittschuhe kostenlos ausborgen. Die Bewohnerinnen der Frauenhäuser können jederzeit mit ihren Kindern kostenlos Eislaufen und sich die Ausrüstung ausborgen. Und: Wer eine "Jahreskarte Graz" der Holding Graz besitzt, bekommt zu jeder Eintrittskarte einen Eintritt dazu geschenkt.