Bei einem medizinischen Notfall griffen am Dienstag gegen 8.30 Uhr Markus Kammerhofer (36) aus Graz und Kurt Lerch (57) aus Kalsdorf zum rettenden Defibrillator. „Ein Passant ist ins Rathaus reingekommen und rief, dass jemand am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt“, schildern die beiden Ordnungswächter den Vorfall am Grazer Hauptplatz. Wie in Erste-Hilfe-Kursen gedanklich bereits mehrfach durchgespielt, schnappten sie den Defibrillator und liefen zum geschilderten Notfall.