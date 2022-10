Während draußen der goldene Oktober zeigt, was er kann, sind es am Kalender nur noch sechseinhalb Wochen bis zum für viele schönsten Fest des Jahres: Und so stehen hinter den Kulissen beim Citymanagement der Holding Graz längst alle Zeichen auf Advent. Erst im Vorjahr bekam die Grazer Herrengasse ja einen brandneuen Glitzervorhang, während die „fallenden“ Christbäume in die Schmiedgasse wanderten. Die spektakuläre Beleuchtung samt „Fotopunkten“ am Hauptplatz und am Eisernen Tor kam im letzten Jahr gut an. An Leuchtkörpern wird nicht gespart. „Aber wir reduzieren die Schaltzeiten“, sagt Verena Hölzlsauer, die seit August als Nachfolgerin von „Mister Advent“ Heimo Maieritsch das Citymanagement leitet und somit auch die Innenstadt-Agenden zur Vorweihnachtszeit überhat.