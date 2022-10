Die Zahlen der Unfalltoten steigen nach den Tiefständen in den beiden Pandemiejahren wieder an. "Der Bonus ist vorbei", fasst es Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheit beim KFV, zusammen. Erst am Freitag haben zwei Männer bei furchtbaren Verkehrsunfällen in der Steiermark ihr Leben gelassen: In Lödersdorf starb ein 45-jähriger Oststeirer. Er dürfte das Rotlicht an der Eisenbahnkreuzung übersehen haben. Das Auto wurde mit voller Wucht erfasst.