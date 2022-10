Mit seinem Wissen prahlt der Beschuldigte nicht, ganz im Gegenteil: „Ich hab’ mich in der Schule nie für Geschichte interessiert. Über den Nationalsozialismus weiß ich fast gar nichts“, erzählt der 36-jährige Steirer den Geschworenen in Graz. Umso überraschender sind die Inhalte, die ihm einen Prozesstermin beschert haben. Angeklagt ist der Mann wegen Wiederbetätigung und Verhetzung. In einer WhatsApp-Gruppe hat er Hitler-Bilder mit Weihnachts-, Neujahrs- und Ostergrüßen verschickt und geteilt. Auch Ostereier mit Hakenkreuz waren dabei. Und ein Luftballon mit Hasenohren, der Hitler ähnelt.