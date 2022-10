Elf Projekte wurden heuer für den mit insgesamt 4500 Euro dotierten Umweltpreis der Stadt Graz eingereicht. Der Preis richtete sich in diesem Jahr an Kinder und Jugendliche und wurde in Kooperation mit dem Kindermuseum und Kinderparlament ausgerufen. Das Thema: "Klimaexpert:in". Es ging also ums Forschen, tüfteln, um die Ecke denken – ob im technischen Umfeld oder grünen Revier.

Eine fünfköpfige Jury entschied über die Vergabe der Preise, bei der Sitzung am 2. September 2022 erhielten die Jurymitglieder fachkundige Unterstützung von der Grazer Kinderbürgermeisterin Lucia Havrillova und so konnten sechs Siegerprojekte, davon drei Hauptgewinne, ausgewählt werden.

Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen des Markts der Zukunft Innovationsfestivals am Samstag in der Alten Universität mit Vizebürgermeisterin und Umweltstadträtin Judith Schwentner statt. Diese zeigte sich ziemlich beeindruckt: "Die Bandbreite und Qualität der Projekte, die heuer beim Umweltpreis der Stadt Graz eingereicht wurde, ist beeindruckend und ein bedeutsames Signal für eine klimafreundliche Zukunft von Graz." Sie nehme alle Ideen und Projekte als Auftrag, hier mit ihren Ressorts zu unterstützen.

Das sind die Siegerprojekte: