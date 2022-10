Die Wahl des Saals, der Tanzschule für die Polonaise, das Thema der Mitternachtseinlage und die Entscheidung für ein besonders kreatives Ballmotto stehen in der siebten Klasse nebst aller finanziellen Fragen auf der Checkliste eines jeden Maturaball-Komitees. Und gerade das mehr oder weniger kreative Ballmotto sorgt mitunter für hochgezogene Augenbrauen bei Schulleitern oder Eltern.

Und wenn die HTL Kaindorf im Forum Kloster in Gleisdorf gestern unter dem Slogan "Error 22 – Absturz vorprogrammiert" gefeiert hat, dann klingt das nach totaler, vielleicht auch augenzwinkernden Offenheit der Veranstalter, was für viele das Ziel des Abends gewesen sein könnte. Für die Reifeprüfung selbst wünschen wir jedenfalls keinen Systemabsturz. Hier die schönsten Bilder von dem gelungenen Ball:

Die spritzigsten Ballmottos in Graz

Wir haben uns umgesehen, welche Themen die Grazer Maturantinnen und Maturanten heuer für ihr Ballmotto gewählt haben (der Grazer Maturaballkalender ist weiter unten zu finden). Was auffällt: Hawaii dürfte im Trend liegen. "HLWaii – Nach 5 Jahren urlaubsreif!" schreibt sich etwa die HLW-Sozialmanagement am 25. Oktober in der Seifenfabrik auf den Banner. Und das ORG Schulschwestern sagt am 29. Oktober im Congress "Aloha Matura! Wir surfen in die Zukunft". Unter dem Motto "Curtains up - Rein in die Show!" hat das BG Rein am 28. Oktober in der Seifenfabrik ausgelassen gefeiert. Viel Spaß beim Durchklicken!

Ebenfalls Freitagnacht bat das Oeversee unter dem Motto "80er bis 2000er br(in)g back the old shool" zum glanzvollen Ball: Und der Congress tanzte. Hier gibt's die schönsten Bilder:

Auch James Bond und Poker sind hoch im Kurs

Dass – in aller Doppeldeutigkeit – immer wieder hochprozentige Claims gewählt werden, zeigt sich auch bei einem James-Bond-Doppelpack Anfang November im Grazer Congress. Das Borg Monsberger feiert dort am 4. November mit dem Motto "Skyfall – Lizenz zum Abschuss", tags darauf heißt es bei den Maturantinnen und Maturanten des Sacrè Coeur "Casino Royale – Wir pokern um die Matura". Die angehenden Absolvierenden der HiB Liebenau wollen offenbar auch auf Glück und Bluffs setzen – und nicht so sehr auf gnadenloses Strebern. Ihr Motto im Congress am 17. Dezember lautet "HIB Vegas: Gepokert bis zum Schluss".

Das Motto der Legenden

Manche sehen sich selbst als einen "guten Jahrgang – 83 gut gereifte Flaschen" (Ursulinen am 11. November im Congress) oder wähnen sich auf der Zielgeraden und gestehen – "Roadtrip – 8 Jahre neben der Spur", dass sie nicht immer den direkten Weg genommen haben (BG/BG Seebacher am 10. Dezember im Grazer Congress). Zu guter Letzt sei auch noch unser Favorit aus dem inoffiziellen Grazer "Motto-Wettkampf" verraten, den man schon im Titel findet. "Mit Matura in den Händen werden Pfuscher zu Legenden" ist das Motto der Grazer Bulmisten, die am 26. November ihren Ball in der List-Halle feiern.

Auch Leibnitz und Knittelfeld tantzen unter einem Motto

Wirklich nett – und gar nicht "dirty" – war aber auch das Motto des BRG Leibnitz, das gestern im Hugo-Wolf-Saal tanzte: "Thirty Dancing – We'll have the Time of our Lives" – hier sind die schönsten Fotos des glanzvollen Abends.

Und das BRG Knittelfeld ließ es im örtlichen Kulturhaus krachen. das Motto zeugt ganz augenscheinlich von der Faszination des nahen Red-Bull-Rings: "Boxenstopp Matura: Wir drehen die letzte Runde"