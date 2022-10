Zwei spannende Rennen finden am heutigen Sonntag, statt: jenes um den Sitz in der Hofburg bei der Wahl zum Bundespräsidenten und jenes um den Sieg beim Grazer Stadtmarathon.

Gleich vorweg: Jeder sollte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und – auch wenn es wegen des Marathons zu Straßensperren in der Innenstadt kommt – es wurde dafür vorgesorgt, dass niemand auf sein Kreuzerl verzichten muss. Trotz des Marathonlaufs besteht nämlich die Möglichkeit, die Wahlurnen entlang der Strecke zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Es wurden dafür in Abstimmung mit der Behörde extra auch noch in Nahebereichen von Wahllokalen zusätzliche Übergänge geschaffen, die von geschultem Sicherheitspersonal überwacht werden.

Das Organisationsteam bittet die Zuschauer aber, nur an den gekennzeichneten Stellen die Laufstrecke zu queren.

Diese ist grundsätzlich zwischen 7 und 16 Uhr gesperrt. Wer aus der Stadt will, für den besteht die Möglichkeit, bis neun Uhr die Innere Stadt zu verlassen, denn in Laufrichtung sind Ausfahrten bis dahin möglich.

Der Start-/Zielbereich ist übrigens vor der Oper. Der Bereich Burg- und Opernring zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Girardigasse ist bereits seit Samstag (12 Uhr) bis Montag (4 Uhr) gesperrt. Die Franz-Graf-Alle ist noch bis Dienstag (17 Uhr) gesperrt und die Wilhelm-Fischer-Allee von heute (11 Uhr) bis Montag (4 Uhr).