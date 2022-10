Dramatisch verlief ein Feuerwehreinsatz in den Freitagmittagsstunden in Graz. In der Feuerbachgasse war auf einem Balkon ein Brand ausgebrochen, der sich über die Fassade rasch ausbreitete. Bei der Grazer Berufsfeuerwehr gingen etliche Notrufe ein, während der Anfahrt schlug auch der automatische Brandmelder im Wohnhaus an.