Gestern hat nun also der nunmehr auch im Vereinsregister eingetragene neue Obmann des Aktiven Tierschutzes seine Tätigkeit voll aufgenommen. Erster Akt: Der Grazer Ex-Amtstierarzt Hans Vollmeyer (69) verkündetet via Presseaussendung, dass „der Putsch“ der Gegenseite gescheitert sei. Er will nun mit der Bank des Vereins und dem Land Steiermark über finanzielle Mittel verhandeln, um die Zukunft zu sichern.