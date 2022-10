"Klimaschutzgesetz jetzt!" und "Blockierer" - mit diesen in bunten Buchstaben gehaltenen Botschaften haben sich Klimaaktivisten an die ÖVP gewandt. In Wien, Salzburg und Graz wurden in der Nacht auf Donnerstag jeweils die Plätze vor den ÖVP-Parteizentralen mit den entsprechenden Schriftzügen versehen. Verwendet worden sei dafür (abwaschbare) Kreide, heißt es bei "Fridays for Future". Angebracht worden sei die Schrift allerdings von "anonymen österreichischen Klimaaktivist*innen" und nicht von der Gruppe selbst, wird betont.