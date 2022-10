Es ist eine rasch wachsende Zunft in Österreich. Jene Männer und Frauen, die per Fahrrad Essen zustellen oder andere Liefertätigkeiten erledigen. Mit der Nachfrage stiegen in der jungen Branche auch Personalbedarf und Umsätze. Vor allem die Coronakrise und damit verbundene flächendeckende Lockdowns sorgten für Höhenflüge.