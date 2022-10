Die Tierrettung des Aktiven Tierschutzes nahm am Montag in Gleisdorf im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft einer offenbar überforderten Züchterin 21 Rassekatzen ab. Bei den Tieren handelt es sich um Jungtiere der Rasse Britisch Kurzhaar im Alter zwischen wenigen Wochen und fünf Monaten, berichtet der Aktive Tierschutz in einer Aussendung.