Die Grazer Herbstmesse dauert noch bis Montag. Nicht zuletzt aufgrund des nasskühlen Wetters hielt sich der Publikumsandrang am ersten Messetag noch in Grenzen. "Heute sind wir aber sehr gut besucht", sagt Marketing-Chef Christoph Strimitzer am Freitag. Dennoch wird ab sofort nach 17 kein Eintritt mehr kassiert - "als Service für unsere Besucher", wie Strimitzer betont. Zuvor kostet das reguläre Tagesticket 8 Euro, das ermäßigte Ticket 6 Euro.