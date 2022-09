Ein Jahr nach dem Rückzug als Grazer Bürgermeister kehrt Siegfried Nagl (59) jetzt zurück in eine führende Funktion mit hoher Öffentlichkeitswirkung: Das Langzeit-Oberhaupt wird Sonderbeauftragter für Energiefragen in der Wirtschaftskammer in Wien. Er soll mit seiner politischen Erfahrung und Expertise, wie es heißt, koordinierend und steuernd mithelfen, als Bindeglied zwischen der Interessenvertretung der Wirtschaft und der Politik mit den von der Energiekrise betroffenen Leitbetrieben einen Krisen-Masterplan zu erstellen. Das erfuhr die „Kleine Zeitung“ heute Vormittag aus Kreisen der Volkspartei. Die neue Stabsstelle soll hierarchisch direkt dem Generalsekretariat Karlheinz Kopfs zugeordnet sein.