Wegen mehrerer Brände rund um einen Gebäudekomplex herrschte im März Aufregung in Graz: „Die Anrainer waren wegen der Kleinbrände besorgt und nervös. Die Polizei war alarmiert, es wurde verstärkt kontrolliert“, sagt der Staatsanwalt bei der Verhandlung am Grazer Straflandesgericht. Beschuldigt wird eine 58 Jahre alte, studierte Juristin. Sie soll diese Kleinbrände (Sachbeschädigungen) verursacht und, viel schlimmer noch, zwei Monate später in einem Dachstuhl Feuer gelegt haben.