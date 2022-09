Bereits Ende Juli traf man sich zum ersten Mal in neuer Zusammensetzung, nun ging auch die Wahl des Vorsitzenden über die Bühne: Raimund Berger (81), zuletzt bereits Sprecher des Bürger:innenbeirats der Stadt Graz, steht dem Gremium in Zukunft als Vorsitzender vor. Wie bisher als Stellvertreterin an seiner Seite: Maria Dunkl-Voglar.