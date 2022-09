Es war der Alkohol. Und auch die Neugier spielte ihren Angaben zufolge eine Rolle. Zwei junge Grazer, 18 und 20 Jahre alt, hatten sich Mitte September in der Grazer Innenstadt ausgetobt, einen Müllcontainer und einen Kühlanhänger angezündet, waren in die öffentliche WC-Anlage eingebrochen, sie versuchten sogar die Hauptgasleitung eines Wohnhauses in Brand zu stecken. Nachdem mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den beiden gefahndet worden war, stellten sie sich der Polizei.