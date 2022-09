"Unsere Aufgabe war es, das weiter zu stricken, was vor 100 Jahren und mehr in der Gründer- und Biedermeierzeit angefangen wurde." So umreißt das Stadtplanungsamt bei der Info-Veranstaltung Mittwochabend, wie es zu dem ersten Entwurf zum Bebauungsplan im Univiertel zwischen Zinzendorf- und Harrachgasse kam.